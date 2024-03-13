Tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratmak, bu farkındalığı çocuklara aşılamak için düzenlenen çocuklar için 2. El Pazarı 16 Mart Cumartesi günü kurulacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından yeniden kullanım kültürünün yaygınlaştırılması için düzenlenen 2. el pazarları devam ediyor. Bu kez “Ağaç yaş iken eğilir” atasözünden hareketle çocuklarda tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratmak ve yeniden kullanım kültürünü aşılamak için ‘Çocuklar İçin 2. El Pazarı’ düzenleniyor.

ÇOCUKLAR ALICILARIN BEĞENİSİNE SUNACAK

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda 16 Mart Cumartesi günü saat 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Çocuklar İçin 2. El Pazarı’nda çocuklar kullanmadıkları okul malzemelerini, kitaplarını oyuncak vb. eşyalarını yaşıtlarının beğenisine sunacak. Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün sınırlı kontenjanla 7-14 yaş grubuna yönelik düzenlediği organizasyonda satış yapmak isteyenler 15 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Katılım sağlamak isteyenler, başvuru bilgisi ve kayıtlar için (0232) 362 57 77 numaralı telefondan bilgileri öğrenebilirler.

“ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Aydınlık bir geleceğin tüketerek değil üreterek ve paylaşarak inşa edilebileceğini vurgulayan Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ela Hızlı, “Doğal kaynakların etkin kullanımının önemi konusunda erken yaşta farkındalık yaratmak, iklim krizi ile mücadele kültürü oluşturmak açısından büyük değer taşımaktadır. Bununla birlikte çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen ekonomik ve biyolojik israfın önlenmesi de kazanımlarımız arasında yer almaktadır. Düzenlenen pazarımızda çocuklar kullanılabilir durumda olan eşyalarını satışa sunacaklar. Çocuklarımızın finansal okur yazarlık becerileri geliştirmeye yönelik yaparak, yaşayarak öğrenme modeline uygun şekilde deneyim kazanacakları pazarımıza, Karşıyaka'da yaşayan tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.