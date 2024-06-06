Galatasaray’da, transferlerden sorumlu olarak göreve gelen ve sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna gelen Erden Timur’un takımdan ayrılmasının ardından Manuel Icardi de takımdan ayrılabilir. Icardi transferinde büyük payı olan Timur’un düzenlenen basın toplantısının ardından takımdan ayrılmasıyla birlikte Icardi’nin gelen teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili hazırladığı öne çıkarılanları silen Icardi, Galatasaraylı taraftarları şok etti. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sarı kırmızı ekipte bir kez daha Icardi bilinmezliği yaşanacak.