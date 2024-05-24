İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, kanserle mücadelede bir araya gelmiş hastaları, hekimleri ve çalışanları bir konserde buluşturarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, projenin duygusal ve anlamlı bir destek gerektirdiğini belirtirken, projeye kanserden annesini ve yol arkadaşını kaybetmiş biri olarak destek vermenin kendisi için bir borç olduğunu ifade etti.

Hasta Hekim ve Sanatçı Buluşması

Projenin tanıtım toplantısında, 29 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan "Bir Şarkı Bir Hayat" konserinin detayları basına açıklandı. Kanseri yenen hastaların, hastane çalışanları ve hekimlerle aynı sahneyi paylaşacağı bu etkinlik, sanatın ve müziğin iyileştirici gücünü vurguluyor. Sanatçı Pınar Seli Soydaş'ın yönetiminde gerçekleşecek konserde, kanserle mücadele eden hastaların yanı sıra projeye destek veren tıp öğrencileri de sahne alacak.

Heyecanlı Bekleyiş

Toplantıya katılanlar, projenin insanların duygusal ve fiziksel olarak ne kadar güçlü olduklarını gösterme fırsatı olduğunu dile getirdiler. İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ve Hematoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Füsun Gediz, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, kanseri atlatanların birer "Survivor" olduğunu ve onlarla aynı sahnede olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirttiler.

Umudu ve Farkındalığı Artırmak

Sanatçı Pınar Seli Soydaş, projenin İzmir, Türkiye ve hatta dünya genelinde bir örnek olacağını söyledi. Müziğin ve sanatın iyileştirici gücüne tanıklık edecekleri bu etkinlikte umut ve farkındalık yaratacaklarını ifade etti. Projede yer alan kanseri atlatmış bir tıp öğrencisi olan Hande Yılmaz da, kendi hikayesinden bahsederek, kanseri yaşayan biri olarak projede yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.