İYTE Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Urla Kent Tarihi ve Arşivi'nde (UKTA) düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, anne-babalara çocuklarının yetiştirilme tarzı ve eğitime yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuklarımız yanlış yetiştiriliyor!

Ortaylı, çocuklarımızın yanlış yetiştirildiğini savunarak, "Onun için yapılacak şey çocuklarınızı okutmaktır. Ellerinden o aletleri lütfen alın, belirli bir disiplinle çocuklarınızı okutacaksınız. Benim zamanımda olmayan edebiyat, tarih, coğrafya ve çocuk kitapları var. Anası ve babası uğraşmazsa dedesi ile ninesi mi uğraşacak. Bizim cumhuriyetçi kız arkadaşlarımız da torunlarla biraz az uğraşıyorlar benim gördüğüm. Biraz daha uğraşırlarsa iyi olur. Çocuk dediğin üç nesil ile yetişir. Böyle yapacaksınız bunun başka bir çaresi yok" dedi.

Çocuk sevgi ve ilgi bekler!

Ortaylı, anne-babalara çocuklarını okutmak, öğretmek ve gezdirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu yapılmıyor mu yapılıyor ama sayı çok düşüktür. Çocukla uğraşmak demek bizde istediği oyuncağı ve kıyafeti almak demektir. Halbuki söylemeye gerek yok çocuk sevgi ve ilgi bekler. Yani mal ve mülk ikinci derecede kalır. Tabi rahat yaşayan istediği alınan bir çocuğun da gözü doyar falan ama o şart değildir. Çocuğun duyacağı en kötü açlık sevgi ve ilgi açlığıdır. Sevgi ve ilgi olmadığı takdirde o bireyin sağlıklı olması mümkün değildir. Onun için uğraşacaksınız madem siz çocuk yapmayı istediniz yapmanız şart değildi bu dünya kalabalığında mademki anneniz babanız illa torun diye tutturdular aferin onlara o vakitte çocuğun sorumluluğunu paylaşırsınız. Türkiye’nin çocukları maalesef bu cumhuriyetin konumuna bu cumhuriyetin istikbaline ve taşıdığı mesuliyetlere uygun şekilde büyütülmüyor. Bunun böyle olduğunu bilin" diye konuştu.

Türkiye'de kitap basım sayıları düşük!

Ortaylı, kitap basım sayılarının 80 milyonluk bir memlekete yakışmadığını da değinerek, "Almanya’ya bilmem nereye bakmayın. İran’a bak Hindistan’a bak mukayese edilmez. Hindistan’da kitap daha çok okunuyor. Gidin kitapçılarda basım sayılarına bakın. Bir Hintli ya da İranlı bir münevver Amerikan kampüslerinde çıktığı zaman bu çocuklar her zaman için Türk talebelerin önündedirler. Türkiye’de insanların sayılarına baktığın zaman durum çok iyi değil ama 176 tane hukuk fakültesi açılan bir memlekette ilmin ve öğretimin ciddiyeti yoktur" ifadelerini kullandı.