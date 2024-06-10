Bunlar da ilginizi çekebilir

Sabah tekrar yola çıkacak katılımcılar, yarın akşam da Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası'nda kamp yapacak.

Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, 25 kilometre yol kat ederek Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, burada kamp yaparak türküler eşliğinde vakit geçirdi.

İnebolu Türk Ocakları önünden dün başlayan yürüyüşün ilk günü Çuha Doruğu mevkisinde sona erdi. Burada kamp yapan yürüyüşçüler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

KASTAMONU (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen " Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü " ikinci gününde devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.