Apple'ın Mart 2025'te yayınlaması beklenen iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte yeni emojiler iPhone'larda yerini alacak. Bu güncelleme, mesajlaşma deneyiminizi daha da eğlenceli hale getirecek.

Hangi emojiler geliyor?

Unicode Konsorsiyumu'nun yayınladığı beta sürümde yer alan emojiler arasında hangi ifadelerin yer alacağı henüz tam olarak belli değil. Ancak yeni emojilerin, farklı kültürlerden ve duygulardan ilham alarak tasarlandığı biliniyor.

Merakla beklenen iOS 18 güncellemesi!

Apple kullanıcıları, yeni emojilerin yanı sıra iOS 18 ile birlikte gelecek diğer yenilikleri de merakla bekliyor. iOS 18'in performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve daha fazlasını sunması bekleniyor.