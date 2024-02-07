Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'ndeki kiralık bungalov tesisinde Erhan Çömlekçioğlu'na ait bungalov işletmesindeki bir bungalovda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürülürken; bungalovda kalan işletmeci Erhan Çömlekçioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Çömlekçioğlu'nun bungalovun üst katında kaldığı, altta kalan görevli bekçinin ise son anda alevlerden kurtulduğu belirtildi. Cenaze otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderilirken; yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.