MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 37 yakınını kaybeden Muş Alparslan Üniversitesinin "misafir öğrencisi" Filistinli Muhammed Hamdia, bölgede yaşam mücadelesi veren yakınları için dua ediyor.

Gazze'de hukuk eğitimi gören Filistinli Hamdia, 2 yıl önce Erasmus programı kapsamında Türkiye'ye gelerek Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde "misafir öğrenci" olarak okumaya başladı.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından önce ailesini görmek için Gazze'ye giden Hamdia, bölgede bombardımanın başlamasıyla geri dönemedi.

Bir süre bölgede kalan Hamdia, Moldova vatandaşlığı da olan annesi ve 3 kardeşiyle Gazze'den ayrıldı, Filistin Sağlık Bakanlığında doktor olarak çalışan babası ise ülkeden ayrılmayı reddetti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de 37 yakınını kaybeden Hamdia, babası ve diğer yakınları için endişe duyuyor.

Hamdia, AA muhabirine, Gazze'den ayrılıp Muş'a geldiğini söyleyerek, "Muş Alparslan Üniversitesi Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlikler düzenledi. Filistin bilincinin oluşması bizi sevindiriyor. Filistin meselesinin tüm insanlığın sahiplendiği bir dava haline gelmesi, işgal güçlerinin bize dayattığı o zulme karşı ümitlerimizin yeşermesine yol açtı." dedi.

- "Halen ailemin geri kalanı ölümle karşı karşıya"

Türkiye'ye ilk defa 2 yıl önce Erasmus programı aracılığıyla geldiğini belirten Hamdia, "Saldırılardan önce Filistin'e gittim. Olaylar başladığı için Türkiye'ye geri döndüm. Üç aydır buradayım. İnşallah bu üniversiteden mezun olacağım. Annem Moldova'da. Babam ve akrabalarımın büyük bir kısmı da şu an Gazze'de yaşıyor. Gazze'deki durumdan dolayı zorlu bir ruh halindeyim. Ailem ve akrabalarımdan 37 kişi şehit oldu. İşgal güçlerinin bize dayattığı bu savaş neticesinde halen ailemin geri kalanı da aslında ölümle karşı karşıya. Bundan dolayı çok üzgünüm." diye konuştu.

Hamdia, İsrail'in dünyanın gözü önünde sivilleri, çocukları, kadınları, masum insanları katlettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası güçlerin bu soykırıma sessiz kalması bizi üzüyor. Bu konuda üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum. Türkiye'deki protestolar ve destek gösterileri en azından Filistinlilerin ruhunda geleceğe yönelik umut vadediyor. Türkiye ve dünyadaki üniversitelerde yapılan gösteriler ve protestolar, daha iyi yarınların olması noktasında bir ümit yeşertiyor. Türkiye'nin uluslararası alanda aldığı kararları olumlu buluyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu kararlar, Gazze halkında büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Türkiye'nin aldığı kararlar uluslararası arenada ses getirdi, Gazze'deki insanların direnişinin daha da sağlamlaşmasına vesile oldu. Bu konuda Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye halkının ve hükümetinin yanındayız."

İsrail'in Filistin'e saldırılarının 7 Ekim'de başlamadığını, son günlerde yaşanan olayların benzerlerinin yıllardır gerçekleştirildiğini anlatan Hamdia, "76 yıldır Filistin ve Gazze halkı zulüm altındadır. Gazze'deki şebeke hatlarının işgal güçleri tarafından vurulmasından dolayı ailemle iletişim konusunda çok büyük sıkıntı çekiyorum, uluslararası bazı sim kartları sayesinde görüşebiliyorum. Bazen ailem ve akrabalarımdan haftalarca haber alamadığım oluyor. Oradaki olayları endişeyle takip ediyorum."sözlerine yer verdi.