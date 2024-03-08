CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ın dün yaptığı çıkış, siyaset arenasında yeni bir dönemin habercisi oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Köksal'a açık bir davetle partisinin kapısının ona her zaman açık olduğunu ifade etti. Özdağ aynı zamanda, Köksal'ın randevu talebinin olduğunu da ekledi.

Ümit Özdağ'tan Çağrı ve Açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burcu Köksal'ın yaptığı çağrıya hızlı bir şekilde yanıt verdi. Özdağ, "Burcu Hanım'ın ifadesine teşekkür ederim. Kendisinin bu açıklaması demokrasi adına olumlu bir adımdır. Burcu Köksal'a ve tüm ekibine Zafer Partisi olarak başarılar dilerim. Kapımız herkese açıktır, kendisiyle de bir araya gelmeye hazırız. Parti olarak görüş alışverişine her zaman açığız" dedi.

Burcu Köksal'ın Vurguları

Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Burcu Köksal, seçildiği takdirde belediyenin kapılarının tüm siyasi partilere açık olacağını belirtti. Özellikle AKP'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" dedi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitinginde konuyla ilgili, “Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi’nin kapıları da herkese açık” ifadelerini kullandı. Özel konuşmasında, dili sürçen Köksal'ın kendisine "Aman başkanım, sen düzelt" dediğini söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'ın sözlerine sert bir şekilde tepki gösterdi, "Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum; her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm, diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ ÇAĞRI YAPTI

Bu açıklamaları değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır." dedi.

"ZAFER PARTİSİ'NİN KAPILARI DEM'E KAPALI"

İstanbul'da seçim çalışmaları yürüten Ümit Özdağ, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'de hakim olan DEM'ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu hanıma Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisi'nin kapıları DEM'e kapalı. Burcu hanıma açık ama İmamoğlu'na hiçbir zaman açılmayacak. Çünkü İmamoğlu tarafını uzun süre önce belli etti. İmamoğlu Türkiye tarafında değil büyükelçiler tarafındadır. İmamoğlu DEM'in ve onun bölücü politikalarının yanındadır. Bu adımıyla da zaten kimin yanında olduğunu bütün Türkiye'ye göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

RANDEVU TALEP EDİLMİŞ

Özdağ aynı zamanda Köksal'ın Zafer Partisi Afyon İl Örgütü'nden randevu talep ettiğini söyledi. Özdağ, "Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır" dedi.