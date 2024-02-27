İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin silah sevkiyatı yapacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında silah sevkiyatı yapan şüpheliler yakalanırken, sevkiyatı gerçekleştirilecek silahlar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken silahlara ise el konuldu. Çalışmalarına devam eden polisler, farklı ilçelerde imal edilen silah parçalarının Ümraniye'de bir atölyede toplandığını ve birleştirildiğini belirledi. Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda illegal silah atölyesi, 432 tabanca, 525 şarjör, bin silah imal silah gövdesi, süngü, namlu gibi parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.