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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ağır yaralanan Abdulbaki Durmaz , olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak aldığı ağır yaralar nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih 'in Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Durmaz, aracıyla seyir halindeyken taksiden inen bir saldırgan tarafından hedef alındı. Şüpheli, aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

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