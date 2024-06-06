Olay, Fatih'in Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Durmaz, aracıyla seyir halindeyken taksiden inen bir saldırgan tarafından hedef alındı. Şüpheli, aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Abdulbaki Durmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak aldığı ağır yaralar nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Editör: Simge Akbulut