MUTLU BİR FOÇA HALKI GÖRMEK İSTİYORUM

Meydan da vatandaşlarla buluşan, sorularını yanıtlayarak sohbet eden İyi Partililer, lokma hayrı ile de ebediyete intikal etmiş belediye başkanlarını andı. İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Amaç’ın vatandaşlara hoş geldin diyerek güzel bir seçim olsun dileklerini ilettiği açış konuşmasından sonra Belediye Başkan Adayı Derya Kale Erdemli Foçalılara seslendi. Özgeçmişi ve mesleği hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran Erdemli belediyenin temizlik, alt yapı vesaire gibi rutin işlerini seçim vaadi olarak vermeyi doğru bulmadığını, Foça’nın gelişimine yönelik projeler gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Derya Kale Erdemli; “Ben mutlu bir Foça halkı görmek istiyorum. Temel sorunlarımızı ve konularımızı İstihdam, Turizm, Tarihi Doku ve Ekolojik dengenin korunması olarak belirledim. Foça’da turizmi hareketlendirmek gerek. Sadece 3 ay değil, 12 ay turistin gelmesini sağlayacağız. Bunun için projelerimden bazıları şöyle. Şirince benzeri bir Kozbeyli projem var. Midilli Adası’na feribot seferlerini yeniden başlatacağız. Yenifoça tarihi çarşı ve diğer tarihi binalarımızın AB Fonları ile restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Lavanta bahçeleri kuracağız. Şehir merkezindeki görselliği düzenleyecek, tek tip tabela, dış cephe uygulamaları yapacağız. Foça Karası şarapları, Zeytin ve Zeytinyağı, lavanta ve Gerenköy Domates’ini festivaller ve pazarlama ağı ile dünyaya tanıtacağız. Uygun olan yerlere iki katlı kapalı otoparklar yapacağız. Yelken sporunu geliştirmek için işbirlikleri oluşturacağız. Hayvan dostlarını da hayvanlardan çekinen, korkan vatandaşlarımızı da memnun edecek çözümler yaratacağız. Adaları ağaçlandıracak, tarımı destekleyeceğiz. Yeşil alanlarda gece sinemaları, konserler düzenleyeceğiz. Su ürünleri pazarlama standartlarına uygun bir balık hali yapacağız. Belediyeye ait varlıkları satarak değil işleterek kaynak oluşturacağız. “ dedi.

Diğer konularda da hazırladığı bir çok projeyi meydanda kendisini dinleyenlerle paylaşan Derya Kale Erdemli konuşmasını, “Gelin Foça’mızı hep birlikte ve ortak akılla yönetelim. İnanıyorum ki İYİ’lik ve İYİ’ler kazanacak” sözleriyle tamamladı.