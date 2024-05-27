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Görüşmenin ardından Büyükelçi Wijnands, Dervişoğlu'na işlemeli bir vazo armağan etti.

Dervişoğlu, Büyükelçi Wijnands'ı Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Wijnands da Dervişoğlu'na Türkçe "Hoş bulduk, nasılsınız?" karşılığını verdi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu , Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile görüştü.

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