Bunlar da ilginizi çekebilir

Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik bot u tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.