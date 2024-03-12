İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşme krizi, tarafların anlaşmaya varamaması nedeniyle tırmanıyor. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz, protestolarımızla cevap vereceğiz" denildi.

Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde taraflar anlaşma sağlayamadı.

Sendika Açıklaması

Belediye-İş Sendikası, yazılı bir açıklama yaparak, "Emekçiye açlık ve yoksulluğu dayatanlara eylemlerimizle, protestolarımızla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Sendika, sefalet ücretlerine karşı durduklarını ve bu durumu protesto ederek cevap vereceklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: