Buca Belediyesi, 5-11 Haziran tarihleri arasındaki Çevre Koruma Haftası boyunca ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi. "Her Güne Bir Atık" projesi kapsamında okulları ziyaret eden belediye ekipleri, öğrencilerin getirdiği geri dönüştürülebilir atıkları topladı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.

Ayrıca, Hasanağa Bahçesi'nde geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan defile ve şenlik düzenlendi. Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Kurumları'nın minik öğrencileri tarafından sergilenen defile büyük beğeni topladı. Aynı zamanda, Buca Çınar Anaokulları öğrencileri tarafından yapılan tasarımlar ve jimnastik gösterileri de etkinliğe renk kattı. Şerif Tikveşli ve Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ise Anadolu'nun kültürünü yaşattı.

Etkinlik alanında açılan stantlarda, çocukların geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları ürünler sergilendi ve çevre koruma ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, atık malzeme getirenlere bez çanta ve tohumlu kalem gibi hediyeler verildi.

Etkinlikler, 9 Haziran Pazar günü Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda sahnelenen "Geri Dönüşüm Gerekli midir?" isimli çocuk tiyatro oyunu ile sona erdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çevre konusunda farkındalığı artırmak için yapılan çalışmaların önemine değindi. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir çevre için büyük sorumluluklar taşıdığını vurgulayan Duman, atık malzemelerin geri dönüşümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.