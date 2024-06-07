İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen salı günü meydana gelen kazada, Yusuf Göktaş'ın (25) yönetimindeki motosiklet, H.Ç.'nin kullandığı minibüse çarptı.

Kaza, 4 Haziran Salı günü saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Göktaş’ın kullandığı 45 ABH 034 plakalı motosiklet, seyir halindeyken H.Ç. idaresindeki 45 ABH 034 plakalı minibüse sağ tarafından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan Göktaş, yere savruldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Göktaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Göktaş, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti. Göktaş'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Minibüs sürücüsü H.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.