Dün akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşanan olay, tüm mahalleyi şok etti. Aynı evde yaşayan Y.E.(30) ile anneannesi A.U.(86) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü ve Y.E., anneannesine bıçakla saldırarak boğazını kesti. Kendisini de göğsünden yaralayan Y.E., anneannesini rehin aldı.

Saat 17.45'te kavga seslerini duyan komşular, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, durumu değerlendirerek özel harekat ekiplerinden destek istedi. Kısa sürede adrese intikal eden özel harekat ekipleri, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Yapılan başarılı operasyon sonucu Y.E. etkisiz hale getirildi ve yaralı anneannesi A.U. kurtarıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, olayın sebebini ve detaylarını araştırıyor. Komşuların ifadesine göre, daha önce de aralarında tartışmalar yaşanan ikilinin bu kez neden bu denli şiddetli bir kavgaya tutuştukları merak konusu.