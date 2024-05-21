İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, sabah saat 06.00'da İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonun hedefinde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine lojistik ve maddi destek sağladıkları belirlenen 40 şüpheli bulunuyordu. Baskınlar sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 kişiden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüpheliden 5'inin yurtdışında olduğu, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu tespit edildi.

Ekipler, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, operasyonun ilk aşamasının başarılı bir şekilde tamamlandığı ve gözaltına alınan şüphelilerin detaylı sorgulamalarının devam ettiği bildirildi.