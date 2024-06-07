İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Metro AŞ, enerji tüketiminde sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ederek önemli tasarruf tedbirleri uyguluyor. Alınan önlemlerle hem trenlerin işleyişinde hem de istasyonlarda ciddi maddi kazanımlar elde edildi.

Önlemler alındı

2008 yılında başlatılan Tasarruflu Sürüş Tekniği Projesi ile metro trenlerinde günde 11 bin kilovat enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu teknik sayesinde 16 yılda 39 milyon 500 bin liralık tasarruf elde edildi. Sensörlü yürüyen merdivenler yolcu akışına göre çalışarak yüzde 56 enerji tasarrufu sağlıyor. İzmir Metro ve tramvay araçlarının bakımları, İzmir Metro AŞ ekipleri tarafından yapılarak 5 yılda 2 milyon Euro’luk tasarruf sağlandı. Trenlerin elektronik kartlarının bakım ve onarımı ile 2024'ün ilk 4 ayında 4,5 milyon liralık tasarruf elde edildi. İstasyonlarda LED aydınlatmaya geçiş ile 2022 ve 2023 yıllarında 7,1 milyon lira tasarruf sağlandı. Çift terimli tarife grubuna geçilerek elektrik aboneliğinden 3 milyon 145 bin lira tasarruf edildi.

Yeşil enerji kullanılıyor

İzmir Metro AŞ, sertifikalı yeşil enerji kullanarak yolcuların sıfır emisyonla seyahat etmesini sağlıyor. Yeni araç alımlarında enerji tasarruflu modeller tercih ediliyor. Halkapınar’daki merkez yerleşkeye kurulan 6 yağmur suyu deposu ile yeşil alanların sulanması sağlanarak su kaynakları korunuyor ve yeşil dönüşüme katkı yapılıyor.

"Sürdürülebilirlik anlayışını benimsiyoruz"

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ertan Sayılkan, sürdürülebilirlik anlayışını benimsediklerini ve enerji tasarrufuna büyük önem verdiklerini belirtti. "Bu sayede bütçemizi ve gezegenimizin kaynaklarını koruyoruz. Trenlerde rejeneratif enerji kullanımıyla 2008’den bu yana yaklaşık 40 milyon liralık tasarruf sağladık. Amacımız, ülkemizin, belediyemizin ve şehrimizin kaynaklarını daha iyi kullanmak ve atığı azaltmak. Gelecek yıllarda sadece enerji değil, diğer kaynakların da tasarrufu için yeni tedbirler geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.