Seda Kaya Ösen, soru önergeleri, kanun teklifleri, TBMM Genel Kurul konuşmaları ve komisyon toplantılarının yanı sıra saha çalışmaları ve STK ziyaretlerine de yer verdiği raporla bir yıllık performansını değerlendirdi.

Saha Faaliyetleri ve Soru Önergeleri

Milletvekili Ösen, vatandaşlardan dinlediği sorunları meclis gündemine taşımak için 18 yazılı soru önergesi verdiğini belirtti. İzmir’e özgü konular arasında Ankara-İzmir Otoyolunun akıbeti, Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi, Alsancak Limanının işletme hakkının devri, Tire-Belevi bölünmüş yol çalışması ve Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan sorunlar gibi meseleler yer aldı. Ösen, ayrıca partisinin Kültür, Sanat ve Turizm Koordinatörü olarak 2023 turizm sektörünün yaşadığı olumsuzluklar, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi ve Konaklama Vergisinden Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Pay Verilmemesi gibi konuları da gündemine aldı.

Üç Kanun Teklifi

Ösen, bir yıl içinde TBMM Başkanlığı’na sunduğu üç kanun teklifiyle kamping hizmeti sunan konaklama tesislerinin konaklama vergisinden muaf tutulmasını, kitap, sesli ve elektronik kitap satışlarının katma değer vergisinden istisna tutulmasını ve elektrikli skuter sürücülerinin güvenlik tedbirleri almasını amaçladı.

Meclis ve Komisyon Çalışmaları

Milletvekili Ösen, göç uyum, turizm, dış ilişkiler ve plan bütçe komisyonlarında aktif olarak çalıştığını ve TBMM Genel Kurul toplantılarında kamuoyunun sorularını ilgili bakanlıklara ilettiğini vurguladı. Airbn, mülakatlar, 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi, turist rehberliği meslek kanunu teklifi ve konutların turizm amaçlı kiralanması gibi konuları gündeme taşıdı.

Saha ve STK Ziyaretleri

Ösen, İzmir başta olmak üzere Aydın, Muğla, Antalya gibi çeşitli illerde saha ve sivil toplum kuruluşu ziyareti düzenlediğini belirtti. EGİAD, ESİAD, KADER, KONSİAD, ANGİKAD, TUREB, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği gibi sektör temsilcileriyle temas halinde olduğunu söyledi.

Milli Bayramlara Katılım

Milletvekili Ösen, il başkanlığı döneminden itibaren milli bayramlara olan katılımını sürdürdüğünü, milletvekili olduktan sonra da Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini boş bırakmadığını ifade etti. Anıtkabir ve Zübeyde Hanım ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştirdiğini ve bayramlaşma merasimlerine İzmir’den katıldığını belirtti.

Basınla İletişim

Ösen, bir yıl içerisinde 16 kez basın buluşması düzenlediğini ve 53 kez basın bülteni servis ettiğini söyledi. İzmir, Aydın, Antalya ve Ankara’da düzenlediği toplantılarda basın mensuplarıyla iletişimini hiç kesmediğini belirtti. Katıldığı televizyon programları ve düzenlediği toplantılarla basın mensuplarına ilgileri nedeniyle teşekkür etti.