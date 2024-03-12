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S.D., operasyonun ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Mart tarihinde Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşen operasyon, polis ekiplerinin doğu illerinden İzmir'e otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından desteklenen operasyonda, S.D. isimli şüpheli üzerinde yapılan aramada, pekmez bidonları içerisine gizlenmiş 3 parça halinde toplamda 3 kilo 800 gram esrar maddesi bulundu.