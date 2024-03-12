İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, şehirde şok etkisi yarattı. Otogarda uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, S.D. isimli şüphelinin taşıdığı pekmez bidonlarının içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonun Detayları
7 Mart tarihinde Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşen operasyon, polis ekiplerinin doğu illerinden İzmir'e otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından desteklenen operasyonda, S.D. isimli şüpheli üzerinde yapılan aramada, pekmez bidonları içerisine gizlenmiş 3 parça halinde toplamda 3 kilo 800 gram esrar maddesi bulundu.
Gözaltı ve Tutuklama
S.D., operasyonun ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.