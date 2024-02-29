İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet (DHKP/C-MLKP) olaylarına yönelik 30 şüpheliye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.
Operasyon Detayları
İzmir merkezli olarak 9 ilde yürütülen operasyonlar, terörizmin finansmanını engellemeyi amaçlamaktadır. Operasyon, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ve MİT Başkanlığı'nın desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Tutuklamalar ve Adli Süreç
Toplamda 30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 9 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınırken, 12 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Baskınlar sırasında savcılıkça salıverilen 1 şüphelinin ardından ise 5 kişi halen aranmaktadır.