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Baskınlar sırasında savcılıkça salıverilen 1 şüphelinin ardından ise 5 kişi halen aranmaktadır.

İzmir merkezli olarak 9 ilde yürütülen operasyonlar, terörizmin finansmanını engellemeyi amaçlamaktadır. Operasyon, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ve MİT Başkanlığı'nın desteği ile gerçekleştirilmiştir.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Terörizmin Finansman ının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet (DHKP/C-MLKP) olaylarına yönelik 30 şüpheli ye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.