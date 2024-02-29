Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik açıklamalarının yankıları devam ediyor.

Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'den Eskinazi'ye destek geldi.

Seda Kaya Ösen'den Sert Tepki

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Jak Eskinazi'ye destek verdi. Ösen, "Sn. Jak Eskinazi hepimizden eski İzmirlidir, bu şehrin değeridir. Ona hakaret eden zihniyet, logosuz seçim çalışması yapan AKP adayının ve partisinin gerçek yüzünü de belli etmiştir. Güneş balçıkla sıvanmaz" ifadelerini kullandı.

Jak Eskinazi'nin Açıklamaları

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yapay zeka üzerinden tarikatları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef alarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlar ve cemaatlerle sözleşme imzalamak yerine yapay zeka kuruluşları ile anlaşma yapması gerektiğini vurgulamıştı.

Jak Eskinazi'nin bu sözleri, siyasi arenada farklı tepkilere neden oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Eskinazi'ye sert tepki gösterirken, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ise destek mesajı verdi.