Toplantıda, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Yük Taşımacılığı Daire Başkanı Bülent Eyyüpoğlu’nun açılış konuşmaları yapıldı.

Toplantıya, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Ayşe Şöhret Erçeltik ve Çağlar Kalkan, 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Cemil Tanju Anaklı, 45. Yük Taşıma ve Antrepo Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Haşmet Karasu, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve işlenmesi süreçlerinde güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Tutan, "Danışman firmalarımız önemli bir görev üstlenerek hem süreçlerin yürütülmesi hem de tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapıyorlar. Ancak yasal yükümlülüklerin karmaşıklığı, personel eğitimlerinin yüksek maliyetleri ve teknolojinin sürekli olarak gelişmesi gibi sorunlarla karşı karşıyalar. Bu toplantının sektördeki sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak için faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Yük Taşımacılığı Daire Başkanı Bülent Eyyüpoğlu ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin bilgi verdi. Eyyüpoğlu, bakanlık olarak tehlikeli maddelerin taşınması konusunda önemli gelişmeler kaydettiklerini ve mevzuatı tek bir çatı altında topladıklarını belirtti. Ayrıca yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi işlem alt yapısının sağlandığını ve yetkilendirilmiş firmaların sayılarının belirlendiğini ifade etti.

Toplantıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Tehlikeli Yük Taşımacılığı Şube Müdür Vekili Eyüp Bulut, Türk Standardları Enstitüsü Uzmanı Ulvi Gürsoy ve İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Üyesi Çiğdem Eren de sunumlar gerçekleştirdi.