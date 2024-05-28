Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İzmir'de hava sıcaklıkları gün içinde ortalama 29°C olacak. Hafta içinde kısa süreli yağışlar beklenirken, hafta sonu için yağış olmayacak ve sıcaklıklar yükselecek.

Gece sıcaklıkları dikkat çekiyor

Gece sıcaklıkları ise ortalama olarak 16°C seviyesinde seyredecek. Uzmanlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarının mevsimsel hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İzmir hava durumu ekibi uyarıyor

İzmir Hava Durumu ekibi, önümüzdeki günlerde sıcaklıkta artış trendi olduğunu belirterek, hava sıcaklıklarının 30°C'ye kadar çıkabileceğini ifade etti. Rüzgarın ise sakin seyredeceği bildirildi.