Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İzmir'de hava sıcaklıkları gün içinde ortalama 29°C olacak. Hafta içinde kısa süreli yağışlar beklenirken, hafta sonu için yağış olmayacak ve sıcaklıklar yükselecek.

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Gece sıcaklıkları dikkat çekiyor

Gece sıcaklıkları ise ortalama olarak 16°C seviyesinde seyredecek. Uzmanlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarının mevsimsel hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Hava Durumu 28 Mayıs 2

İzmir hava durumu ekibi uyarıyor

İzmir Hava Durumu ekibi, önümüzdeki günlerde sıcaklıkta artış trendi olduğunu belirterek, hava sıcaklıklarının 30°C'ye kadar çıkabileceğini ifade etti. Rüzgarın ise sakin seyredeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi