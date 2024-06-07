ESHOT otobüsleri ile metro ve tramvaylar ek seferler düzenleyecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav yoğunluğunun yaşanacağı hatlara ek otobüsler tahsis ederek önlem aldı. Ayrıca, Bostanlı İskele – Tınaztepe (290), Tınaztepe – Bornova Metro (390), Tınaztepe – Yerleşke (412), Tınaztepe Üniversitesi – Halkapınar Metro (475), Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi (596), Tınaztepe – Fahrettin Altay Aktarma (690), Bakırçay Üniversitesi - Ulukent Aktarma Merkezi 2 (812), Tınaztepe - Şirinyer Aktarma Merkezi (878) hatlarındaki otobüs seferleri sınav saatlerine uygun olarak sıklaştırıldı.

Metro seferleri, cumartesi ve pazar günleri, sabah 06.00 - 06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30 - 20.00 saatleri arasında ise 6 dakikada bir hizmet verecek.

Konak Tramvayı, sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 07.00-20.00 saatleri arasında ise 6 dakikada bir çalışacak.

Karşıyaka Tramvayı, sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 07.00 - 20.00 saatleri arasında ise 10 dakikada bir sefer yapacak.

Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat, sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 07.00 - 00.20 saatleri arasında ise 12 dakikada bir hizmet verecek.

Çiğli Tramvayı Mavi Hat ise sabah 06.00 - akşam 19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak.