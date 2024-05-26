“Duyguları Analiz Eden Kişisel Meditasyon Cihazı” ve “EverPen” projeleri, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü bünyesinde 2021-2022 akademik yılı güz döneminde Can Güvenir ve Dr. Öğretim Üyesi Selen Devrim Ülkebaş yürütücülüğünde verilmekte olan stüdyo dersi kapsamında geliştirildi.

İki başarılı proje, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal faydalı model alarak ticarileşme adımı attı. Eda Sayın’ın çocuklara yönelik bir meditasyon aracı olan “Duyguları Analiz Eden Kişisel Meditasyon Cihazı” projesi, vücut sensörlerine ihtiyaç duymadan duyguları analiz ediyor ve kişinin o anki duygusal durumuna uygun nefes ve odaklanma egzersizleri öneriyor.