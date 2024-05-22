TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu'nun vefatı, şehir plancıları camiasında büyük üzüntü yarattı. Karaçorlu’nun cenazesi, 22 Mayıs (bugün) ikindi namazına müteakip Aliağa Merkez Camii’nden kaldırılacak.

İzmir’in kentsel gelişiminde önemli çalışmalara imza atan Ahmet Tuncay Karaçorlu, Kordon’un şehre kazandırılması sürecinde öncü bir rol üstlenmişti. Son dönemde ise Kyme Antik Kenti’nin korunması için büyük bir mücadele veriyordu.

Şehir Plancıları Odası, Karaçorlu’nun ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Ahmet Tuncay Karaçorlu kimdir?

İzmir’de kentsel planlamanın şekillenmesinde kritik bir rol oynayan Karaçorlu, Şehir Plancıları Odası’nın İzmir Şubesi’nin kurulmasında öncülük etmiş ve şube başkanlığı görevini yürütmüştü. İzmir’in önemli projelerinden biri olan Kordon’un yeniden kazandırılması sürecinde büyük çabalar harcamıştı.

Karaçorlu'nun son çalışmaları

Karaçorlu, son olarak Kyme Antik Kenti’nin korunması için yoğun bir mücadele içindeydi. Antik kent mirasının korunması için büyük çaba sarf eden Karaçorlu’nun vefatı, derin bir boşluk yaratacak.