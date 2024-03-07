5-10 Mart 1915 yılında İtilaf Donanması’nın deniz ve hava saldırılarına karşı İzmir’i başarıyla savunan işgal girişimini sonuçsuz bırakan Yenikale şehitleri törenle anıldı.

5-10 Mart 1915 yılında İtilaf Donanması’nın deniz ve hava saldırılarına karşı İzmir’i başarıyla savunan işgal girişimini sonuçsuz bırakan Yenikale şehitleri Yenikale Şehitliği’nde törenle anıldı.

Yenikale Şehitlerini anma törenine İzmir Milletvekili Erol Yeşilpınar, İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri eski Koordinatörü Fadıl Ünal Prof.Dr.Necmi Ülker, Doc.Dr.Ali Kandilli,Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkanı adayı Erol Eroğlu,Zafer Partisi Narlıdere Belediye Başkan adayı Batuhan Barut, Zafer Partisi Selçuk Belediye Başkanı adayı Selçuk Esen ,Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mübetcel Timaç,Av.Özcan Pehlivanoğlu,Gazeteci Erdoğan Varol,Mustafa Yıldız, Sancakkale Dayanışma Grubu mensupları katıldı.

ÖCAL: KARANLIK YASAK DÖNEM BİTMELİ

Törende konuşan Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal, 368 yıldır devam eden karanlık yasak döneminin sona ermesi gerektiğine dikkat çekerek, “5-10 Mart’ı Yenikale Şehitleri günü olarak anmak uğruna şehit düştükleri vatan topraklarında özgürce yaşayan bizlerin şehitlere olan kutsal görevimizdir. Sancakkale’nin 368 yıldır devam eden karanlık yasak dönemi sona erdirilmeli, şehitlerimize olan kadirşinastlık ve vefa duygumuz, şükran borcumuz yerine getirilmelidir” dedi.

Kaynak: BURCU YANAR