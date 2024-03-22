Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen seçim ile tarihinde ilk kez kadın başkan seçen İzmir Beşiktaşlılar Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek öncülüğünde öğrencilere göz taraması yapıldı.

Gerekli destek verilecek

İzmir Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Özlem Tezişçi ve hekim yöneticileri Gökhan Erbakan ile Hüseyin Aslankara koordinasyonunda düzenlenen etkinlik Basmane bölgesinde yer alan Yıldırım Kemal İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti. Op. Dr. Niyazi Bülbül tarafından öğrencilere yönelik yapılan göz taraması neticesinde ileri seviye tedavi ve gözlük gerektiren miniklerin ihtiyaçları da İzmir Beşiktaşlılar Derneği tarafından giderilecek.

Sosyal sorumluluk projeleri önceliğimiz

Yeni dönemde sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkacaklarını kaydeden İzmir Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Özlem Tezişçi, ‘’ Siyah beyaz armaya gönül verenler olarak birlikteliğimizi sosyal sorumluluk projeleri ile daha da anlamlı kılmak ve Beşiktaş sevgisini daha büyük kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda da göreve gelir gelmez kolları sıvadık ve dernek olarak çalışmalarımıza başladık. Yapmış olduğumuz göz tarama etkinliği ile minik yüreklerin yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın ileri derece tedavi ve gözlük gereksinimini de dernek olarak biz karşılayacağız. Beşiktaşımızın şanlı armasının yer aldığı lisanslı atkılarımız ve eğitici dünya klasikleri kitapları da miniklerimize hediye ettik. Öğrenci kardeşlerimizin gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. İzmir Beşiktaşlılar Derneği olarak bu mutluluğu artıracak çalışmalar devam edeceğiz. Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinde bize destek veren herkese teşekkür ederim.’’ dedi. İzmir Beşiktaşlılar Derneği 2. Başkanı Metehan Karataş ise “Beşiktaşlılık duruşu en küçük yaştan karşılıksız sevgi ve hoşgörü ile benimsenilmesi en önemli esaslarımızdandır” sözleri ile etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.