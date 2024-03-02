Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ ve Yukarıada mahallelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla projelendirilen içme suyu hattı inşaatı sürüyor. 2023 yılının Ekim ayında Bergama’da düzenlenen törenle temeli atılan yatırımın, 22 kilometrelik kısmı tamamlandı. İZSU ekipleri, ilçedeki içme suyu hizmetlerini nesiller boyu güvence altına alacak büyük yatırım için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Hasan Alınç, “Yapımı devam eden bu projemizle, kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileyerek kayıp kaçak oranlarını düşürmeyi ve vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.