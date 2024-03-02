Birlikte dürüstlükle, çalışkanlıkla hizmete, geleceğin Ayvalık’ı, Ayvalık’ın da geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve isteklerini not alan Başkan Ergin pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.

Başkan Ergin Pazarcı esnafından alışveriş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti, belediye olarak yapılabilecek hizmetler üzerine onlardan gelen görüş ve önerileri dikkate aldı. Fırsat buldukça pazaryerine giderek esnaf ile sohbet eden, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ergin, bu geleneği Sarımsaklı Pazaryeri’nde de sürdürdü. Başkan Ergin, pazar alışverişinin uzun yıllardır bir aile geleneği olduğunu söyledi.