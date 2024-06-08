İzmir'de 8 Haziran Cumartesi günü içerisinde 5 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Karabağlar, Narlıdere, Seferihisar, Ödemiş ve Tire.

KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER 08.06.2024 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 370--29 ÖNÜ
NARLIDERE ATATÜRK, ILICA 08.06.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ATATÜRK ŞEHİT KEREM OĞUZ ERBAY Sk. No:9 C NARLIDERE
ÖDEMİŞ KEMER 08.06.2024 saat 09:40 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KEMER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 08.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Seferihisar Düzce bölgesinde 09:00-17:00 saatleri arasında geniş kapsamlı enerji kesintisi GEDİZ Elektrik tarafından yapılacağından dolayı bölgeye sular verileyemecektir.
TİRE HALKAPINAR 08.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nde sanat dolu buluşma Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nde sanat dolu buluşma

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin