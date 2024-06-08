İzmir'de 8 Haziran Cumartesi günü içerisinde 5 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Karabağlar, Narlıdere, Seferihisar, Ödemiş ve Tire.
|KARABAĞLAR
|BAHÇELİEVLER
|08.06.2024 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|370--29 ÖNÜ
|NARLIDERE
|ATATÜRK, ILICA
|08.06.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ATATÜRK ŞEHİT KEREM OĞUZ ERBAY Sk. No:9 C NARLIDERE
|ÖDEMİŞ
|KEMER
|08.06.2024 saat 09:40 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KEMER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
|08.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Seferihisar Düzce bölgesinde 09:00-17:00 saatleri arasında geniş kapsamlı enerji kesintisi GEDİZ Elektrik tarafından yapılacağından dolayı bölgeye sular verileyemecektir.
|TİRE
|HALKAPINAR
|08.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin