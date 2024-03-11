Başkan Kırgöz'ü uzun bir konvoy eşliğinde Kabakum Mahallesi'ne girişi, meşaleler ve coşkulu bir kalabalık tarafından renklendirildi. Kabakumlu hemşehrilerinin sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Kırgöz, kalabalığa hitaben yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kabakum benim anneanne ocağım ve kıymetli eşim Nesrin Kırgöz’ün baba ocağı. İsmimi bu köyde büyümüş olan Adil dedemden alıyorum. O nedenle Kabakum’un bende ayrı bir yeri var."

Başkan Kırgöz, Kabakum Mahallesi'ne yönelik gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatarak, "Her mahallemize olduğu gibi Kabakum Mahallemize de önemli derecede hizmetlerimiz oldu ve yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek. 5 yıllık görev süremizde Kabakum Mahallemize yeni üretim yolları kazandırarak çiftçimizin, üreticimizin yanlarında olduk. Sokaklarımızı yeniledik. Müsellim Deresi’nde ıslah çalışmaları gerçekleştirdik. Daha yaşanabilir bir Dikili için yeni dönemde de 30 mahallemizin tamamında hizmet seferberliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Kırgöz, Kabakumlu hemşehrilerine seslenerek, "İçinizden biri olarak siz değerli Kabakumlu hemşehrilerimin 31 Mart’ta da desteklerinizi esirgemeyeceğinizden eminim. Bizleri bugün coşkuyla karşıladığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.