Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ÇEVKO ile ortak yürüttüğü çalışma ile Çile Mahallesi’nde belirlenen alana 500 adet ağaç dikildi. Tamamı zeytin ağacından oluşan dikim çalışması sonrası ÇEVKO Müdürü Hüseyin Tokuştepe, Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Teoman Aygün’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

‘’DOĞAMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ’’

Yapılan çalışma hakkında konuşan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Doğamıza ve çiftçimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Daha önce de farklı mahallelerimizde benzer çalışmalar yaptık. Menderes, birçok özelliğinin yanında ormanı ve tarımsal alanları ile de çok değerli ve nadide bir ilçe konumunda. Biz de bunun farkındayız ve doğamıza sahip çıkmak için gerekli çalışmaları her zaman gerçekleştiriyoruz. Yeni ağaçlarımız Menderes’imize hayırlı olsun.”