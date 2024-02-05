İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan şoförlere ceza uygulandı. Denetimlerde, şoförlerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığıyla ilgili belgeleri ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alımıyla ilgili kontroller de yapıldı.



HAKKIMI HELAL ETMİYORUM; CEZA TUTANAĞINI DA İMZALAMAM

Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen sivil trafik polisleri, şoförlerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti. Bir şoför, "Sürekli yapılsa iyi olur derim, özellikle bu hatta Pendik- Kadıköy hattında sürekli yapılsa" diye konuştu. Başka bir minibüs şoförü ise, "Ruhsatım askıya alındığı için ceza yazıldı. Araba bağlandı cezası odur. Bir iki gün bağlanacak" dedi.

Cep telefonu kullanmaktan ceza yazılan bir minibüs şoförü ise, "Herşey yasak, ne yapacağız ağabey. Telefonu kulağıma da götürmedim, elimdeydi. Sadece açmıştım buraya bırakmıştım. Haksız yere ceza yiyorum.Telefonu kulağıma koysam haklılar. Hakkımı helal etmiyorum. Bütün yolculara sorun, benden bir şikayetleri var mı? İlk defa cep telefonundan ceza yedim. Ceza evrakını da imzalamam" diye konuştu. Minibüs şoförüne bin 500 lira para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 6 minibüs şoförüne, fazla yolcu almak, saygısız araç kullanmak, cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi kural ihlallerinden toplam 16 bin 154 lira para cezası kesilirken, 2 minibüs belediye çalışma ruhsatının iptal olması sebebiyle trafikten men edildi.