Toplumun gözleri önünde yaşanan bir gerçek var: Gençliklerini ve dış görünüşlerini kullanarak yaşlı, evli, varlıklı erkeklerin yanında boy gösteren kadınlar… Sosyal medyada “lüks hayat” diye pazarlanan, gerçekte ise tamamen başkalarının parasıyla dönen sahte bir düzen.

Bu kadınlar, en pahalı çantalarla, saatlerle, teknelerde ,tatillerde,en lüks mekanlarda çektirdikleri fotoğrafları paylaşırken toplumun gerçeğini unutturuyorlar. Bir anda “iş kadını” olduklarını iddia ediyorlar; ama o iş yerlerine uğramıyorlar bile. Sahip oldukları sözde şirketlerin faturalarını, kocalarının, sevgililerinin cebinden çıkan paralar ödüyor. O salonlar, o mağazalar, o tabelalar sadece vitrin…

Sonrasında para ile sosyal medyada, magazin dergilerinde, gazetelerde yapılan ısmarlama haberler.. Bir anda gözde olmak, meşhur olmak hali. Balon gibi içi boş,içinde emek yok, alın teri yok, üretim yok.

Ama asıl tehlike bu sahte hayatların genç kızlara model gibi sunulmasıdır. “Biraz sabret, zengin bir adam bul, hayatın kurtulur” anlayışı, kadının emeğini, zekâsını, üretim gücünü değersizleştiriyor. Kadınları sadece bir süs eşyasıymış gibi gösteriyor. İşte bu, toplumsal yozlaşmanın ta kendisidir.

Bir tarafta ay sonunu getiremeyen milyonlar, asgari ücretle yaşam savaşı veren aileler, çocuğuna beslenme çantası koyamayan anneler… Diğer tarafta hiçbir emeği olmadan şatafat içinde yaşayan, görgüsüzce poz verip “iş kadını” maskesi takanlar… Bu uçurum derinleştikçe toplumun vicdanı yaralanıyor.

Kadının asıl gücü; kendi emeğiyle, kendi bilgisiyle, kendi mücadelesiyle ortaya çıkar. Bir kadın, kendi işini kurduğunda, kendi ayakları üzerinde durduğunda, işte o zaman gerçek anlamda değerlidir. Hiçbir “zengin koca”ya yaslanmadan, eğitim ve emeğiniz ile başarmak...Gurur verici olan da budur.

Gençlere sesleniyorum: Sosyal medyanın parayla şişirilmiş sahte kahramanlarına özenmeyin. Onlar başkasının sırtında yükseliyor, kendi alın teriyle değil. Gerçek kahramanlık; zor şartlarda dimdik durmak, üretmek, bilgiyle donanmak, kendi yolunu açmaktır. Asıl saygı görecek hayat budur, görgüsüzlük değil.