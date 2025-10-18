Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği birlik ve dayanışma kahvaltısında üyelerini bir araya getirdi.

Bu yılki etkinlik, Konak–Alsancak Nevvar Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde, yoğun katılımla gerçekleşti.

Kahvaltıya dernek başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu, başkan yardımcısı İsmail Tevşi, sayman Ferruh Çınar, denetim kurulu başkanı Seyhan Büyüktufan, eski ve yeni üyeler ile çok sayıda bilirkişi ve bilirkişi adayı katıldı.

Sıcak bir atmosferde geçen etkinlikte mesleki dayanışma, etik sorumluluk ve toplumsal farkındalık konuları öne çıktı.

“Bilirkişilik, Adaletin Vicdanıdır”

Açılış konuşmasında dernek başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu, bilirkişilik kurumunun önemine dikkat çekti:

“Bilirkişilik, yalnızca teknik bir görev değil, adaletin vicdanını temsil eden bir sorumluluktur. Her rapor, bir insanın hayatına dokunur. Bizler, bilimin, vicdanın ve tarafsızlığın rehberliğinde adalet sistemine katkı sunuyoruz. Derneğimiz her geçen gün büyüyor, güçleniyor ve Türkiye genelinde bilinirliği artıyor.”

“Farklı Mesleklerden Ortak Sorumluluk”

Dernek saymanı Ferruh Çınar, Tüm Bilirkişiler Derneği’nin güçlü yapısına ve çeşitliliğine vurgu yaptı:

“Derneğimiz, farklı meslek alanlarından gelen uzmanların bilgi ve tecrübelerini bir araya getirdiği bir çatı konumunda. Bu çeşitlilik, hem mesleki gelişim hem de adalet sistemine katkı bakımından büyük bir zenginlik. Bizler, her üyenin katkısıyla daha görünür, daha etkili ve daha saygın bir yapı inşa ediyoruz.”

“Dayanışma Bizi Güçlendiriyor”

Etkinliğe katılan Denetim Kurulu Başkanı Seyhan Büyüktufan ve Başkan Yardımcısı İsmail Tevşi de mesleki birlikteliğin önemini vurgulayarak, dernek faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceğini belirtti.

Katılımcılar, bilirkişilik alanında karşılaşılan sorunlar, eğitim ihtiyaçları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Her Yıl Büyüyen Bir Aile

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, kısa sürede ülke genelinde tanınırlığını artırarak, farklı illerde şubeleşme çalışmalarına başladı.

Dernek, eğitim seminerleri, hukuk ve bilirkişilik konulu paneller, sosyal sorumluluk projeleri ve medya çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Başkan Gündoğdu, “Her üyemiz, bu yapının hem taşıyıcısı hem temsilcisidir. Birlikte büyüyoruz, birlikte güçleniyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kahvaltı, dostane sohbetler, hatıra fotoğrafları ve gelecek etkinliklere dair planlamalarla sona erdi.