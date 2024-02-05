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Karaburun Cumhuriyet Caddesi sınırlarında yer alan 300 metrelik alanda, İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni kanalizasyon şebekesi hattı döşendi. Caddede kanalizasyon şebekesi bulunmayan 50 konutun etkin atık su hizmetine erişimini hedefleyen çalışmayla, bölgede foseptik devri de sona erdi. İZSU ekiplerinin iki gün süren titiz çalışmasıyla imal edilen hat, bölgenin evsel atık sularının doğrudan atık su arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak. Çalışmaların yapıldığı 300 metrelik alanda bozulan üst yapı, İZSU ve Karaburun Belediyesi işbirliğiyle tamamen yenilenecek.

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