İzmir Karşıyaka'da meydana gelen skuter kazasında, otomobilin çarptığı skuterdeki 2 kardeşten Soykan Sönmez'in (16) hayatını kaybettiği, ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) ise ağır yaralandığı yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaza, 4 Şubat saat 00.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in bindiği skutere, Mehmet Efe Ördek'in kullandığı otomobil çarptı. Kazada Soykan Sönmez hayatını kaybederken, ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobildeki Derin Erol (20) yaralandı.

Hızını Kesmeyen Sürücü

Tutanak ve bilirkişi raporlarına göre, kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyen otomobil sürücüsü Mehmet Efe Ördek (20) ile skuterle kırmızı ışıktan geçen Göktuğ Güleç kusurlu bulundu.

Yaralılar ve Tedavi

Yaralılar, ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soykan Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derin Erol taburcu olurken, Göktuğ Güleç'in tedavisi devam ediyor. Kazadan bir gün sonra gözaltına alınan Mehmet Efe Ördek'e ev hapsi verildi.

Kaza Raporu Detayları

Polis tarafından tutulan kaza tespit tutanağına göre, skuter çarpmanın etkisiyle 17 metre savrularak yeşil alana düştü. Fren izine rastlanılmaması ve otomobil sürücüsünün hızını kesmemesi dikkat çeken detaylar arasında.

MEVCUT HIZI İLE DEVAM ETMİŞ

Kazayla ilgili inceleme yapan bilirkişi de görüşünü bildirdi. Bilirkişi raporunda, kavşak yaklaşımında aracının hızını kontrolünde bulunacak şekilde azaltmadan, mevcut hızı ile seyrine devam ettiği belirtildi. Raporda kazanın, aracın istikametine yanan yeşil trafik ışığında kavşaktan geçiş yaparken ön kısmı ile solundan gelip, yolun karşısına geçiş yapan skuterin sağ yan kısmına çarpması sonucu meydana geldiğine yer verilip, "Kazanın oluşumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-A maddesindeki trafik kuralını ihlal ettiği görüş ve kanaatine vardım" denildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki kardeşin skuterle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı, ilk iki şeritten geçebildiği ancak yolun sağındaki son şeride geldiklerinde kazanın gerçekleştiği görüldü. İki gencin de çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüntülerde yer aldı.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Çocukların babası Gökhan Sönmez (47), "Maalesef sürücü hiçbir şekilde kavşağa gelirken hızını kesmiyor. Hatta bazı görgü şahitleri, aracın çok aşırı hızlı olduğunu söylüyor. Güvenlik kamerasında da her şey çok net bir şekilde görülüyor. O gece büyük ihtimalle şoför, önüne bakmıyor. Çocukların çarpma anından sonraki fırlama mesafeleri ortada. Adli Tıp, bunu zaten doğrulayacaktır. Tedavisi süren diğer evladımızın da durumu kritik. Sürücü hiçbir şey yokmuş gibi sabah elini kolunu sallayarak okuluna gitmek istiyor. Elektronik kelepçeye de itiraz ediyor. Bu konuya katkı sağlayabilecek herkesin davaya müdahale olmasını istiyorum. Şahitlik yapmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.(DHA)