İlkbaharın gelmesiyle birlikte çam kese tırtıllarının arttığı belirtilirken bu tırtılların insan sağlığını olumsuz etkilediği, kedi ve köpeklerde de ölümlere yol açabileceği vurgulandı.

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde her alanda faaliyetler yürüten Karşıyaka Belediyesi, can dostların ilçedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kısırlaştırma, tedavi, bakım ve aşılama çalışmaları yapılırken yurttaşların bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması için de faaliyetler gerçekleştiriliyor.

ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

Bu bağlamda Karşıyaka Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte görülmeye başlanan çam kese tırtılına karşı yurttaşları uyardı. Bu tırtıl türünün insanları olumsuz etkileyeceği belirtilirken tırtılların üzerinde bulunan küçük tüylerin özellikle kedi ve köpeklerde ölümlere yol açabileceği bilgisi verildi. Öte yandan; Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından da uygun alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ”

Yurttaşların kendisini ve can dostlarını bu tırtıllardan koruması gerektiğini vurgulayan Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, “Mart ve nisan aylarında görülen çam kese tırtılının tüycüklerindeki toksik madde kedi ve köpeklerin dillerini şişirip ölümlerine sebep olabiliyor. Bu tırtılların bulunabileceği çamlık alanlarda yaşayan ve bu tür bölgelere ziyarette bulunacak kişilerin dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle köpek sahipleri köpeklerinin ağızlarında aniden oluşan salya artışı, şişlik, kızarıklık, solunum problemi ve huzursuzluk durumlarında çam kese tırtılından şüphelenmeli ve dostlarını mutlaka en yakın veteriner hekime ulaştırarak kontrollerini sağlamalıdırlar. Unutulmamalıdır ki tedaviye ne kadar erken başlanırsa iyileşme şansı da o kadar artmaktadır. İhtiyaç halinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’müze 0232 324 44 19 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz” dedi.