Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonlarından FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Pınar Karşıyaka, son 16 turunda K Grubundaki son maçında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i 98-87'lik skorla mağlup etti. Mücadele güvenlik önlemlerinden dolayı İzmir yerine Bosna Hersek’te oynandı. Böylelikle Kaf-Kaf, son maçında galibiyetle Avrupa'ya veda etti. Yeşil kırmızılılar son 16 turu maçlarında iki galibiyet, dört mağlubiyetle bitirdi.

VERNON CAREY 17 SAYI, 7 RİBAUND

Pınar Karşıyaka’da Errick McCollum 15 sayı, 2 asist, 3 top çalma ile üstün performansıyla maça damga vurdu. Vernon Carey 17 sayı, 7 ribaund, 2 asistlik performansı ile göz kamaştırdı. Vernon Carey maçın kahramını oldu. Jaylon Brown 14 sayı, 2 ribaund, 4 asist ile galibiyette önemli rol oynadı. Kelan Martin 11 sayı, 5 ribaundla maçı tamamladı. Hapoel Jerusalem’de ise Zach Hankins 18 sayı, 11 ribaund, 3 asist; Khadeen Carrington 14 sayı, 3 asist; Speedy Smith 13 sayı, 8 ribaund, 9 asist; JaCorey Williams 9 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti.

UFUK SARICA: İYİ OYNADIK

Maçın ardından konuşan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Güçlü ve sert bir takıma karşı çok zorlu bir maç oynadık. Bildiğiniz gibi bugün üzerimizde herhangi bir baskı yoktu, baskı tamamen rakibin üzerindeydi. Özellikle ikinci yarıda bu baskıyı hissettiler ve çok fazla hata yaptılar. Biz ise maç boyunca çok iyi oynadık, özellikle hücumda çok iyiydik. Eksiklerimize rağmen bugün bir arada oynadık ve sahada iyi bir iş çıkardık. Tüm oyuncularımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

PERİYOT SONUÇLARI

1.PERİYOT: 30-19

2.PERİYOT: 47-46

3.PERİYOT: 68-65

4.PERİYOT: 98-87