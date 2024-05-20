Kongre sürecine odaklanan TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da teknik heyetin ve takımın durumu 1 Haziran'daki seçimin ardından belli olacak. Opsiyonlu olan sözleşmesi biten teknik direktör Erkan Sözeri ile yola devam etmesi beklenmeyen yeşil-kırmızılılarda seçilecek yeni yönetim teknik heyeti belirleyip ardından iç ve dış transfere yönlenecek. Yeni sezonda işini Play-Off'a bırakmayıp direkt şampiyon olacak tecrübeli bir kadro oluşturması beklenen Karşıyaka'da Adnan Emir, Alpay, Cenk Ahmet, Emre Can Heptazeler, Enes Nalbantoğlu, Ferdi, Hakan, Hasan, İsmail, Mustafa Durgun, Ömer Alper, Sefa ve Yasin Ozan'ın sözleşmeleri devam ediyor. Kadrodaki diğer futbolcuların kontratları ise bitti. Sezon öncesi sözleşmesi süren isimlerden de gönderilenlerin olması öngörülüyor.

Editör: Adnan Karabulut