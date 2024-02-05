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Grupta ilk devrenin son sınavında da Recep Umut yönetiminde Sapanca Gençlikspor'u yenen Karşıyaka , 2020-21 sezonunun ardından yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez üst üste 4 galibiyet alarak şampiyonluk ateşini yaktı. Kısa sürede taraftarın gönlüne taht kuran teknik direktör Erkan Sözeri, takımını maç boyunca boynunda Karşıyaka atkısıyla yönettikten sonra 90 dakikanın ardından oğluyla birlikte tribünleri selamladı. Maratonun ikinci etabına çok iyi başlayıp büyük moral bulan Karşıyaka, 10 Şubat Cumartesi günü gruptaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'a kritik randevuda konuk olacak. Kaf-Kaf rakibinden ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almaya çalışacak.