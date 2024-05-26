Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde genç bir mimar, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın Detayları

Olay, Gülük Mahallesi Altay Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. 30 yaşındaki mimar Hümeyra Çilsal, saat 11.00 sıralarında balkondan düşerek beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çilsal, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Çilsal'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Genç mimarın balkondan düşme nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.