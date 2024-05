Fırıncı, annesi hamileyken babasının trajik bir şekilde ırmakta boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Annesinin yaşadığı bu büyük acının ardından doğacak çocuğa isim verilmesi konusunda halasının önemli bir rol oynadığını anlattı.

Halasının, "Suda bir can gitti, yakında yerine bir can doğacak; o yüzden bu çocuğun ismi Cansu olsun," diyerek, doğacak çocuğun isminin Cansu olmasını önerdiğini belirtti. Fırıncı, "Irmakta bir can gitti, yerine benim doğmamla bir can geldi," sözleriyle bu anlamlı hikayeyi takipçileriyle paylaştı.

Cansu Fırıncı, Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı karakterin "Kemal'im yapmaz" repliğiyle tanınmıştı. Fırıncı, sosyal medyada sıkça aldığı sorulara yanıt olarak isminin hikayesini anlatma kararı aldığını ve bu hikayenin herkesi duygulandırdığını ifade etti.

"Arkamdaki ırmakta bir can gitti"

Babası öldükten sonra kendisine Cansu adının verildiğini söyleyen oyuncu, "Annem, babamla kaçarak evlenmiş. Nikah masasına oturduklarında takvimler 15 Mart 1981'i gösteriyormuş. 3 ay sonra annem bana hamile kalmış. 1981 Ağustos'unda babam, arkadaşlarıyla birlikte Bartın ırmağına balık tutmaya gitmiş. Belki de annemin canı balık çekmiştir kim bilir... Kör talih mi denir, kaderin kötü bir cilvesi mi demeli... Babam, balık tutmak için geldiği ırmakta can vermiş. Halam da 'Suda bir can gitti, yakında yerine bir can doğacak o yüzden bu çocuğun ismi Cansu olsun' demiş. Babam bu ırmakta can verdiğinde tarih 16 Ağustos 1981'miş. Ben 16 Mart 1982'de dünyaya gelmişim. Yani annem ve babamın evlendikleri 15 Mart tarihinden bir sonra. İşte ismimin hikayesi... Arkamdaki ırmakta bir can gitti, yerine bir can geldi ve işte ben Cansu oldum. Su gibi aziz olun." ifadelerini kullandı.