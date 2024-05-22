Çok yakın zamanda hizmete açılacak alan, Menemenliler için keyifli vakit geçirme imkanı sunacak.

Herkese Hitap Edecek Bir Alan

Kent Gözü Rekreasyon Alanı, içerisinde barındırdığı farklı imkanlarla her yaştan ve her zevkten insana hitap edecek şekilde tasarlandı.

Menemen'e Değer Katacak

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kent Gözü Rekreasyon Alanı'nın Menemen'e değer katacak bir çekim merkezi olacağını ifade etti. Pehlivan, alanın hemşehrilerin sosyalleşebileceği, çocuklu ailelerin keyifli vakit geçirebileceği ve misafirlerini ağırlayabileceği bir alan olarak tasarlandığını vurguladı.

Pehlivan ayrıca, alanın karşısında hayata geçirilecek kongre ve gösteri merkezi ile birlikte iki alanın birbirini tamamlayacağını ve Menemen'e yeni bir cazibe merkezi kazandıracağını belirtti.