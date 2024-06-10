Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanması planlanan Siyah Kalp dizisi için anlaşma sağlayan ve Ece Uslu ile başrolü paylaşacağı duyurulan usta oyuncu Kerem Alışık, henüz çekimleri başlamadan diziden ayrıldı. Şimdi, Ece Uslu için yeni bir partner arayışı başladı.

Usta oyuncu kadrodan ayrıldı

Bir Zamanlar Çukurova, Kara Sevda ve Sipahi gibi başarılı dizilerde rol alan Kerem Alışık, yeni sezonda büyük umutlarla beklenen Siyah Kalp dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ayfer Tunç'un yazdığı dizide Alışık, "Samet" karakterini canlandıracaktı. Ancak henüz çekimler başlamadan kadrodan ayrılma kararı aldı.

Yeni partner arayışı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosunda Işıl Yücesoy "Nihayet", Genco Özak ise "Esat" karakteriyle yer alacak. Başrol için Ece Uslu ile anlaşan yapım ekibi, şimdi Uslu'nun partneri olacak yeni bir isim arayışına girdi. Ece Uslu dizide "Sumru" karakterine hayat verecek.

Kerem Alışık'ın diziden neden ayrıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Çekimlerinin Kapadokya'da yapılması planlanan Siyah Kalp dizisinin hazırlıkları ise tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, dizinin yeni başrol oyuncusunun kim olacağını merakla bekliyor.