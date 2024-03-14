AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar İzmir’in Kınık ilçesinde katıldığı açılış ve iftar programı sonrası vatandaşları ziyaret etti. Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet’in AK Belediyecilik bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğini belirten Kırkpınar, bunun için Kınıklıların güçlü bir destek vermeleri gerektiğini vurguladı.

Kırkpınar, “Kınık bilir gerçek belediyecilik AK Partidir. Sadık Başkanımızın ilçemize kazandırdığı hizmetleri burada anlatmaya gerek yok. Sizlerde bunu çok iyi biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Bugüne kadar gerek Cumhurbaşkanımıza gerek bizlere gerekse belediye başkanımıza vermiş olduğunuz destekler bizler için çok önemli. İnşallah aynı desteği belediye başkan adayımız Sami başkan için de vereceksiniz. Sizlerden çok güçlü bir destek bekliyoruz ve sizlere çok güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAZIRIZ KARARLIYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Hamza Dağ’ın İzmir ve ilçeler için çok güzel projelerinin olduğunu vurgulayan Kırkpınar, “İzmir’in eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrin kayıp yıllarını hep birlikte telafi edeceğiz. Bunun için Kınık’ta Sami Başkana, Büyükşehirde Hamza Başkanımıza çok güçlü destek vermemiz gerekiyor. Belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır ülkemize ilimize ve ilçelerimize yaptıklarımıza bizzat sizler şahitsiniz. Biz siyaseti millete hizmet etmek için yaparız, onlar kendi menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmezler. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi görüyor ve biliyor. Benim Kınıklı aziz hemşerilerim sizlerde 31 Mart günü ne yapacağınızı çok iyi bilirsiniz. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Biz İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımız Sn. Hamza Dağ ve Kınık Belediye başkan adayımız Sami molla Ahmet ile birlikte Kınık’a yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapmak için hazırız ve kararlıyız” dedi.